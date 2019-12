Udinese-Napoli | le probabili formazioni | scelte obbligate in attacco per Ancelotti

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019), le– Dare una scossa ai rispettivi campionati. Questo l’obiettivo congiunto dialla vigilia della sfida di domani della Dacia Arena. Si scende in campo alle 18. Gli uomini di Gotti, che in Coppa Italia hanno stracciato il Bologna, vogliono rilanciarsi dopo l’unico punto conquistato nelle ultime tre gare. Quelli di, che con il pari di Liverpool in Champions sembravano aver trovato la strada giusta, sono poi incappati nel tonfo casalingo in campionato. Le. Due assenze a centrocampo per i friulani, le uniche: Sema e Jajalo. Ci sono Samir e Mandragora in sostituzione. Okaka e Nestorovski davanti.rischia di dover rinunciare a Koulibaly, oltre ad Allan e ai soliti acciaccati.quasiin, con la conferma di Llorente e Lozano visto che Mertens e Milik non sono al ...

kidcudicini : RT @aleaus81: Ottavi Coppa Italia: Napoli-Perugia Lazio-Cremonese Fiorentina-Atalanta Inter-Cagliari Milan-Spal Torino-Genoa Parma-Roma… - SportRepubblica : Udinese, Gotti: ''Contro il Napoli serve la partita perfetta. De Paul ci sarà'' - infoitsport : Udinese-Napoli, ancora out Mertens e Callejon -