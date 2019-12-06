Traffico Roma del 06-12-2019 ore 16:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. Traffico QUINDI IN DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT. PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA. INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE APPIA. SI PROCEDE IN CODA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA Roma SULLA CASSIA VEIENTANA. CI TROVIAMO PRIMA DEL BIVIO PER FORMELLO. CIRCA 2 KM DI CODA. PER Traffico CODE E RALLENTAMENTI IN VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA PRENESTINA. SULLA TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE ———————– AUTORE: SIMONE ...
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VAIstradeanas : 16:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - LuceverdeRadio : [AGG]????#autostrade #traffico - A1 Firenze-Roma rimosso il veicolo in panne permangono code tra Firenze Impruneta e… - VAIstradeanas : 16:29 #A1|S Traffico da Svincolo Di Torrenova a Barriera Di Roma Sud.Velocità:10Km/h -
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Traffico a Roma venerdì 6 dicembre: code sul Gra, un incidente sull’A24 con traffico bloccato Roma Fanpage.it
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Traffico a Roma venerdì 6 dicembre: code sul Gra, un incidente sull’A24 con traffico bloccato Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 15 : 30: ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. Traffico QUINDI IN DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT. PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA. INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE APPIA. SI PROCEDE IN CODA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 14 : 30: RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 13 : 30: RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 12 : 30: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . IN CENTRO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 11 : 30: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . IN CENTRO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 10 : 30: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA SILLA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO E SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AREOPORTO DELL’URBE VERSI KA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI ...
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