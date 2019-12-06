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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 06-12-2019 ore 16 | 30 ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO ...

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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 16:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. Traffico QUINDI IN DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT. PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA. INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE APPIA. SI PROCEDE IN CODA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA Roma SULLA CASSIA VEIENTANA. CI TROVIAMO PRIMA DEL BIVIO PER FORMELLO. CIRCA 2 KM DI CODA. PER Traffico CODE E RALLENTAMENTI IN VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA PRENESTINA. SULLA TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE ———————– AUTORE: SIMONE ...
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