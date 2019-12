Segregata e abusata per un mese nel pollaio | arrestato l’ex cognato

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019) I carabinieri hanno eseguito nella campagna di Firenze l’arresto in carcere di un 55enne italiano per aver sequestrato e abusato di una donna, 53enne, ex moglie del fratello. L’avevain unper circa undopo averla attirata con una trappola. La donna, legata perché non fuggisse, veniva liberata solo un paio di volte al giorno perché si alimentasse, di solito con acqua e biscotti. La vicenda è emersa quando la donna è riuscita a scappare e dopo 6 chilometri fatti nei boschi ha chiesto soccorso a un passante. Come riportato dall’Ansa, il 55enne è accusato di sequestro di persona in concorso, lesioni, violenza sessuale, violenza privata, rapina ed indebito utilizzo di carte di pagamento. La vicenda – hanno ricostruito i carabinieri – risale agli inizi di settembre quando l’uomo, con la complicità di un fratello, aveva attirato nella ...

