Sanità | Ricci Cgil Campania | “Uscita dal commissariamento iniezione di fiducia storica”

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- “L’uscita dalindella regione, decretata dal Governo, è una decisione importante e determinante per le dinamiche socio sanitarie del nostro territorio ed un’inezione diistituzionale storica”. Così il segretario generale dellaNicola, commenta la decisione adottata in Consiglio dei Ministri. “Ritornare ai poteri ordinari – sostiene– consentirà di continuare l’azione di risanamento e ponendosi nuovi obiettivi. Ci auguriamo che quanto prima il presidente De Luca convochiCisl Uil per confrontarsi al meglio sul vigente Piano Ospedaliero e su quello Territoriale in via di definizione”. La richiesta del segretario generalearriva a pochi giorni dalla prima delle tre mobilitazioni nazionali unitarie che si ...

