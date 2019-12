Risultati Serie B | 15ª giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019)B – LaB torna in campo per il quindicesimo turno. Ad aprire il turno la capolista Benevento, in casa contro il Trapani. Quattro le gare del sabato alle 15: Cittadella-Salernitana, Empoli-Ascoli, Pescara-Venezia, Spezia-Livorno. Alle 18 c’è Chievo-Cremonese. Tre le partite indomenica: Juve Stabia-Frosinone, Pisa-Entella e Pordenone-Crotone. Il monday night è Perugia-Cosenza. Ile la. venerdì ore 21 Benevento-Trapani sabato ore 15 Cittadella-Salernitana Empoli-Ascoli Pescara-Venezia Spezia-Livorno ore 18 Chievo-Cremonese domenica ore 15 Juve Stabia-Frosinone Pisa-Entella ore 21 Pordenone-Crotone lunedì ore 21 Perugia-CosenzaBenevento 31 Crotone 22 Pordenone 22 Cittadella 22 Perugia 22 Ascoli 21 Chievo Verona 21 Pescara 20 Pisa 20 Frosinone 20 Salernitana 19 Virtus Entella 19 Empoli 18 Venezia ...

