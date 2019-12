Programmi TV di stasera | sabato 7 dicembre 2019 Rai1 dopo 19 anni propone in prima

davidemaggio

(Di sabato 7 dicembre 2019) Antonella Clerici e Carlo Conti, ore 21.30: 62° Zecchino d’Oro - Finale A distanza di 19la finale dello Zecchino d’Oro, giunto alla sua 62^ edizione, torna inserata su, in diretta eccezionalmente dall’Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La serata sarà condotta da Antonella Clerici e Carlo Conti, e vedrà naturalmente la partecipazione del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Le 12 canzoni in gara verranno cantate dal vivo dinanzi a un pubblico di ben 7.000 spettatori. Questa volta, accanto alla giuria dei bambini, voterà le canzoni in gara una giuria di ospiti composta da GiovAllevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Stefano De Martino e Claudia Gerini. Tra gli ospiti anche Alberto Urso, che canterà con il Piccolo Coro una inedita versione di un classico natalizio; Benji e Fede e i ...

