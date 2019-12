LIVE Inter-Roma | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | gli uomini di Conte per confermare

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale dipartita della quindicesima giornata di-20, l’deve vincere per mantenere la vetta mentre laper accorciare il distacco e puntare al terzo posto . L’di Antonioriprende il suo cammino in campionato, dopo la vittoria contro la Spal con la doppietta di Lautaro Martinez ora affronta lain una partita che promette spettacolo. In porta ci sarà Handanovic, centrali di difesa Skriniar, De Vrij, Godin invece parte dalla panchina Bastoni. Esterni di centrocampo Candreva e Biraghi con Lazaro che insidia l’esterno ex Lazio. Mediana con Vecino, Brozovic e Borja Valero, ancora fuori dai convocati Sensi, Barella e Gagliardini. Attacco con Lautaro Martinez e Lukaku, dalla panchina pronto il giovane Esposito e Politano. Ladi Fonseca vive un buon momento ...

