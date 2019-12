Inquinamento ambientale nella terra dei fuochi | diversi gli interventi delle fiamme gialle

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiAncora sequestri di attività commerciali e discariche abusivedei”. Nei giorni scorsi ledel Gruppo di Aversa hanno messo i sigilli ad un impianto di autodemolizione con annessa discarica non autorizzata e a un calzaturificio completamente abusivo allestito in un seminto di un edificio adibito a civile abitazione. Denunciati all’Autorità Giudiziaria i titolari per violazioni ambientali e mancata attuazionemisure obbligatorie per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Individuati anche 3 lavoratori in nero. In un primo intervento, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise hanno individuato e sottoposto a sequestro un’impresa di autodemolizioni abusiva situata nel Comune di Arienzo, svolta in assenzaautorizzazioni ambientali e senza alcuna tracciabilità dei rifiuti speciali prodotti ...

carlaruocco1 : Un plauso alla squadra mobile di #Catanzaro che ha condotto con successo un #blitz arrestando 20 persone ritenute r… - poliziadistato : Traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, a Catanzaro #Squadramobile scopre sistema criminale organiz… - AmbCina : Un nuovo tratto ferroviario ad #altavelocità ?? ha iniziato la fase di test! Il tratto collega #Chengdu con #Guiyang… -