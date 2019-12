Gli smartphone possono realmente nuocere alla salute e questo nuovo studio lo dimostra

tuttoandroid

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Secondo recenti studi sono in aumento gli infortunitesta e al collo per colpa dell'utilizzo degliL'articolo Gliloproviene da TuttoAndroid.

davidallegranti : “Lo smartphone che uccide la memoria”, vedo su un giornale. Leggo l’articolo e non c’è un dato, non c’è un numero,… - Hoepli_1870 : 'Gli effetti della tecnologia non si verificano a livello di opinioni e concetti, ma alterano costantemente e senza… - Hoepli_1870 : Su @WSImagazine_IT trovate l'intervista a Monica Bormetti, autrice di '#Egophonia'. #Readmore… -