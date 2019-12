movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019)rivela per lain TV, nel corso de La Confessione, i motivi dellacon gli ex amici J-Ax e: 'ho visto svanire un pezzo della mia famiglia acquisita'., J-Ax eerano il nuovo trio d'oro del mercato discografico italiano ma qualcosa nel loro rapporto non ha funzionato e il marito di Chiara Ferragni ha spiegato per lail perchè, naturalmente dal suo punto di vista. È successo nel corso de La confessione, il programma di Peter Gomez su Nove, che ha ospitato ieri sera inserata. Dopo aver scioccato il pubblico parlando della sua predisposizione alla sclerosi multipla, il rapper ha risposto alle domande del direttore de Il Fatto Quotidiano online sui rapporti con i suoi colleghi, in particolare sull'addio a ...

Noovyis : (Fedez, la rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi spiegata per la prima volta in TV: “Mi hanno ferito”) Playhitmusic - - FonteUfficiale : #leggo Le notizie, quelle brutte: - Italia_Notizie : La Confessione (Nove), boom di ascolti per Peter Gomez che intervista Fedez. Il cantante racconta la rottura con J-… -