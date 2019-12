anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSulla vicenda del sequestro di atti relativi alla gestionePolizia, riceviamo e pubblichiamo unastampa di Alberto Zollo, RSU CUB-FP Comune di Benevento eCUB-FP. “La ProcuraRepubblica ha disposto il sequestro di atti relativi alla gestione delle multe e del servizioPolizia. Si tratta di un’indagine non usuale (riguarda comunque un Corpo di Polizia) affidata allaper ipotesi di reato molto gravi ma il sindaco e l’assessore al ramo, Felicita Delcogliano non commentano. Il dirigente Gennaro Santamaria ha affidato al comandante Bosco Fioravante una indagine interna per sapere se veramente ci sono anomalie nella gestione delle multe. È una indagine inutile e tardiva! La verifica sulle anomalie di utilizzo del sistema informatico era stata avviata due mesi fa dal ...

anteprima24 : ** Digos negli uffici della Municipale, la nota del responsabile Provinciale CUB-FP ** - IlDimentico : @BarbaraSacchini @CarloCochetti @SusyEmaig Cori razzisti negli stadi, politici che difendono gli agenti anche quand… - twingilu : RT @tweetnewsit: Operazione 'Ombre Nere': la Digos di Enna ha provveduto a effettuare 19 perquisizioni domiciliari in tutta Italia negli am… -