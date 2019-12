anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto“Solo chi non è mai stato in un ospedale della mia terra ha potuto decretare l’uscita daldella sanità campana. Non accetterò mai che la politica, che dovrebbe essere al servizio del popolo e garantire in ogni modo unessenziale quale quello, abdichi al suo ruolo e si inchini a valutazioni tecniche, accontentandosi di 4 numeretti messi in croce nella griglia Lea. Io continuerò a combattere per ildella mia gente, così negato e calpestato da una politica che ha fatto della sanità il suo bancomat e il suo poltronificio”. Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeriain un post sulla sua pagina Fb. L'articolo: “Fuori daldei campani” proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Ciarambino: 'Fuori dal commissariamento negando diritto alla #Salute dei campani' ** - davide79d : RT @M5SCampaniaNews: POLITICA De Luca accusa i suoi contestatori di sostenere la camorra, Valeria Ciarambino: è fuori controllo https://t.… - MariaAversano1 : RT @M5SCampaniaNews: POLITICA De Luca accusa i suoi contestatori di sostenere la camorra, Valeria Ciarambino: è fuori controllo https://t.… -