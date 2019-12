Vuole comprare un gatto ma il venditore si rifiuta | ​ Non vendo ai trans

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Pina Francone Il caso a Cassino, in provincia di Frosinone. Il discriminato, un cinquantenne, ha risposto "Vergognati" dopo l'offesa subita in risposta "Non vendiamo aiessuali". Tiziano volevaune quando ha risposto a quell'annuncio trovato su Subito.it, qualche ora dopo si è visto recapitare quella risposta tanto inattesa quanto spiazzante. La discriminazione omofoba in quel di Cassino, in provincia di Frosinone, dove la vittima vive e lavora, come ausiliario del traffico. Tiziano è gay e non lo ha mai nascosto. Voleva regalare allo storico compagno un felino per i vent'anni di fidanzamento ma l'idea non è andata in porto. E ha risposto con un secco e lapidario "Vergognati" a chi lo ha insultato, prima di venire "bloccato". "Vendesi gatti di varie razze". Scartabellando sulla bacheca della piattaforma di compravendita online, il cinquantenne si era ...

