Unindustria | per rilancio bisogna puntare su Eco-Tech e periferie

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – “Il problema dei rifiuti viene da lontano. Virginia Raggi si e’ ritrovata con una storia alle spalle definita nella sua inefficienza tuttavia- come diceva Martin Luther King- Puo’ darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. Quando siamo andati a Copenaghen per capire come gestiscono il ciclo dei rifiuti abbiamo invitato la sindaca, ma non e’ venuta”. Lo ha detto il presidente diFilippo Tortoriello intervistato dal ‘Corriere della Sera’ A Copenaghen avete visitato il termovalorizzatore, che per i Cinque stelle e’ un tabu’. “La Danimarca e’ un Paese tra i piu’ attenti al tema ambientale e della sostenibilita’, il 55 per cento della mobilita’ e’ in bicicletta e si sono dati come obiettivo ...

borghi_claudio : Intanto anche due righe per capire chi era l'imparziale presidente pro IVA di Unindustria che stasera affiancava il… - Notiziedi_it : Tortoriello (Unindustria Lazio): «Per il rilancio di Roma bisogna puntare su eco-tech e periferie» - romasulweb : Tortoriello (Unindustria Lazio): «Per il rilancio di Roma bisogna puntare su eco-tech e periferie» -