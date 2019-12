Rissa tra stranieri in strada a Padova | ferito un agente intervenuto

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nel pomeriggio di martedì 3 novembre, intorno alle ore 14, è scoppiata unatrain unadi. Da quanto si apprende dai media locali, nella zuffa sarebbe rimastounper placare gli animi. Entrambi i protagonisti della lite sono stati ritrovati in evidente stato di ebbrezza. Le segnalazioni, inoltre, sono arrivate agli agenti della Questura grazie ad alcuni cittadini che hanno notato i due contendenti affrontarsi a bordo del marciapiede nel quartiere di Palestro, in via Brigata(zona Porta Trento Sud).traNon sono ancora chiari i motivi che hanno portato allo scoppio di unatra due cittadiniin unadi. I due contendenti, da quanto si apprende, erano in stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di alcolici. La lite è scoppiata nel quartiere Palestro, in via Brigata ...

PandaRicky : Avete mai partecipato/assistito/sventato ad una rissa tra compagni di squadra nudi negli spogliatoi? - razorblack66 : TUNISIA Ancora una rissa tra stranieri ubriachi in pieno giorno: un arresto, agente in ospedale -