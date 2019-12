Il Collegio | diffuso un video a luci rosse di un ex allievo

trendit

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Quest’anno, oltre alla popolarità, il programma di Rai 2 Ilcontinua a ritrovarsi al centro del gossip per via di indiscrezioni e retroscena che dovrebbero rimanere riservati. Questa volta l’episodio non riguarda ciò che è accaduto durante lo show, ma coinvolge ad ogni modo un exche ha preso parte alla terza edizione del programma. Lui è Luca Cobelli e qualche ora fa ha pubblicato alcune Instagram Stories per spiegare la vicenda. Qualcuno avrebbe infattiunin cui il ragazzo ha un rapporto sessuale con una ragazza minorenne. Cobelli avrebbe già denunciato alcune persone intenzionate a condividere il filmato, ma nel frattempo ha deciso di pubblicare il suo discorso online per cercare di fare chiarezza Sta girando unin cui faccio sess* con una ragazza. Questoè stato girato da un ragazzo che noi non sapevamo stesse ...

