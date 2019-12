Ferrara | giovane calabrese muore dopo la sua laurea per un malore ancora ignoto

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Una notizia drammatica quella che ci giunge dalla città di, dove un ragazzo di 34 anni è tragicamente deceduto subitoessersito. Ilera originario della Calabria e studiava giurisprudenza proprio a: nella giornata di mercoledì 4 dicembre aveva discusso la tesi die nella nottata si sarebbe sentito male. Purtroppo, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo e per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sulle cause del decesso stanno continuando le indagini e sul corpo del ragazzo verrà effettuata nelle prossime ore l'autopsia. 34ennea causa di unessersito Unragazzo di 34 anni di origine, di cui al momento sono state rese note solo le iniziali del suo nome, A. B., è tragicamente deceduto nella notte tra il 4 e il 5 dicembre nella città diaver festeggiato la suain ...

Loianna22 : Si era laureato ieri mattina in Giurisprudenza: nella notte dopo aver festeggiato ha avuto un malore ed è morto. Il… - prestia_fabio : Si laurea e muore dopo i festeggiamenti, la tragedia di un giovane calabrese a Ferrara - Il Quotidiano del Sud - lametino : Laureato ieri mattina, muore nella notte giovane calabrese a Ferrara - -