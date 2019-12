Cagliari | Walukiewicz | «Felice per l’esordio anche se ho sbagliato sul loro gol» – VIDEO

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sebastianha commentato in zona mista l’importante vittoria delcontro la Sampdoria in Coppa Italia (-Dal nostro inviato a, Sergio Cadeddu) Debutto ufficiale con la maglia delper il difensore polacco Sebastian, che commenta così in zona mista la sua prova. «Ho provato buone sensazioni, sonoper la vittoria. Penso di aver giocato bene, ma honel gol di Gabbiadini, è stata colpa mia. Tutti qui mi stanno aiutando, in maniera particolare Klavan» Leggi su Calcionews24.com

