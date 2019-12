Una vittoria e una sconfitta per l’occidente sulle armi chimiche

Ciclismo : Una “stella della memoria” in Norvegia per ricordare la vittoria di Bjorg Lambrecht : Era il 2018: terza tappa del Tour de Fjords, in Norvegia. Bjorg Lambrecht superava corridori del calibro di Michael Albasini, Edvald Boasson Hagen e Pim Lighthart e si imponeva a braccia alzate, chiudendo anche secondo in classifica generale. Quest’anno la tragedia: il 5 agosto una caduta al Giro di Polonia e la tragica morte per il talentino belga. Domani una “stella della memoria” sarà dedicata a Lambrecht proprio nella città ...

Rc auto - assicuratori contro la riforma : è Una vittoria di Pirro : L’emendamento approvato nel decreto fiscale per l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici avrà un impatto negativo sui prezzi e sul trend di riduzione del premio medio

Cagliari - Maran : «Che vittoria! Nainggolan Una goduria» : Il tecnico del Cagliari Maran ha commentato la vittoria ottenuta allo scadere contro la Sampdoria di Ranieri Rolando Maran ha analizzato così il successo ottenuto contro la Sampdoria: «Vittoria della grande determinazione, siamo stati bravi a crederci e abbiamo mandato un segnale a noi stessi». «Sono felice per Cerri, veniva da un brutto momento e meritava questa serata. Un gol che lo ripaga da tante amarezze e ci regala tre punti importanti. ...

Vittoria - sorpresi mentre smontano scooter rubati : un arresto e Una denuncia : sorpresi dai Carabinieri di Vittoria mentre smontava scooter rubati: arrestato 26enne e denunciato il complice per ricettazione.

Torino - Una vittoria non basta : dura contestazione dei tifosi in città : Torino, la vittoria contro il Genoa non è bastata a placare la contestazione: la rabbia dei tifosi in città contro giocatori, tecnico e società Se per l’altra sponda di Torino vincere è l’unica cosa che conta, in granata l’antifona non funziona. Se n’è accorto l’intero ambiente a margine del successo di Marassi, con Bremer ad incornare di misura il Genoa. Tre punti che danno respiro alla classifica granata, ma nel ...

MotoGp – Una vittoria… al bacio : i dolci complimenti di Francesca Sofia Novello al suo Valentino Rossi [FOTO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello in love: vittoria al… bacio alla 100km dei Campioni al Ranch di Tavullia Si è concluso ieri un super weekend di gara al Ranch di Tavullia, con la sesta edizione della 100 km dei Campioni. Valentino Rossi è stato il protagonista numero 1: dopo una stagione complicata di MotoGp, il Dottore si è aggiudicato prima l’Americana del sabato sera, per poi trionfare anche nella gara regina, ieri ...

LIVE Biathlon - 7.5 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA. Dorothea Wierer monumentale - subito Una vittoria! Partenza falsa per Lisa Vittozzi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA 16.40: Si chiude qui il nostro racconto della seconda vittoria stagionaie, la prima individuale della stagione per l’Italia del Biathlon, la numero 50 tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi: tutto firmato Dorothea Wierer. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Biathlon da Oestersund 16.34: Elvira Oeberg chiude 12ma a 46″ da Wierer, Sanfilippo ...

Ascolti - ancora Una vittoria per Tu si que vales : Settima vittoria consecutiva al sabato sera per Tu si que vales, su Canale 5, seguito da 5 milioni 192 mila spettatori (28,05%). Al secondo posto su Rai1 l’omaggio a Lucio Battisti nella trasmissione Una storia da cantare, seguito da 3 milioni 506 mila telespettatori con uno share del 18,1. Il programma, sottolinea una nota Rai, è stato il più commentato della prima serata su Twitter (fonte: Nielsen Italia). Nel complesso domina Mediaset ...

Tampon tax - Martinciglio (M5s) : «L’Iva al 5% non è Una vittoria - ma un primo passo verso la parità di genere» – L’intervista : «Tagliata la #Tampontax. L’IVA su Tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel #decretofiscale su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza di #Intergruppodonne». Tagliata la #Tampontax. L’IVA su Tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel ...

Tampon Tax : diminuisce solo per gli assorbenti bio - ma è comunque Una vittoria. Ecco perché : Il taglio al 5% alla Tampon Tax approvato ieri non è stato esente da polemiche: l'Iva sugli assorbenti rimane infatti più elevata rispetto a molti altri prodotti (fra cui i tartufi, tassati al 4%) e comunque non riguarda tutti i tipi di prodotti igenico-sanitari femminili, ma solo quelli bio, difficilmente reperibili e meno utilizzati. Fanpage.it ha contattato la fondatrice di Onde Rosa, il movimento che per primo ha lanciato la petizione per la ...

LIVE Lazio-Cluj - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : biancocelesti - Una vittoria per sperare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le romane volano a suon di goleade in Serie A– Lazio-Cluj, Europa League 2019-2020: programma, orari e tv– Istanbul Basaksehir-Roma, Europa League 2019-2020: programma, orari e tv Buonasera e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che questa volta ci porterà presso lo stadio “Olimpico” di Roma, per la sfida tra Lazio e Cluj, valevole per la quinta giornata ...

Champions League : l’Atalanta si qualifica se…Tutte le combinazioni e i risultati : Una vittoria potrebbe non bastare : I risultati maturati nella serata di martedì hanno riaperto il discorso secondo posto nel Girone C della Champions League di calcio: l’Atalanta ha ottenuto la prima vittoria, salendo a quota 4, mentre il Barcellona si è assicurato l’aritmetico primato portandosi a 11, mentre lo Shakhtar Donetsk è andato a 6 e a Dinamo Zagabria è rimasta a 5. Nell’ultima partita del raggruppamento l’Atalanta farà visita agli ucraini, ...

Juve - primo posto pieno di ‘Joya’ : Una perla di Dybala regala vittoria e primato [FOTO] : Juventus-Atletico Madrid live – Tutti gli aggiornamenti dallo Stadium per la sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League tra i bianconeri e i colchoneros del Cholo Simeone, che a differenza dell’undici di Sarri non sono ancora qualificati agli ottavi di finale della massimo competizione europea. Bonucci e compagni, però, dal canto loro vogliono la certezza del primo posto oltre che mantenere ...

Rally - al Tuscan Rewind Vittoria Citroen sfuma per Una foratura anomala : Una foratura anomala e' stata fatale al 10° Tuscan Rewind per Luca Rossetti ed Eleonora Mori con la loro Citroën C3 R5.