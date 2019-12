Tesla - La Model Y potrebbe essere lanciata in anticipo

quattroruote

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Laanticipare il lancio dellaY. Si tratta, per ora, solo di una stima degli analisti della Deutsche Bank, fondata su quanto trapelato dalla colonne di un quotidiano taiwanese, l'Economic Daily: alcuni fornitori della Casa californiana hanno confermato alla testata di Taipei di aver ricevuto ordini per consegnare "molto prima del previsto" componenti montate non solo sulla crossover, ma anche sul camion Semi. Lancio nel primo trimestre? Il quotidiano cita, in particolare, tre produttori, che allavendono fari, rivestimenti per interni e riduttori: sono la Wangmao-KY, la Lianjia, la Heda e la Dacon. Sulla base delle loro anticipazioni, Emmanuel Rosner, analista senior per il settore automobilistico della Deutsche Bank, stima che il lancio della crossover possa avvenire sei mesi prima rispetto al periodo annunciato lo scorso mese di marzo in ...

Asgard_Hydra : Una Tesla Model 3 si muove da sola sulla neve: nuova prova con Smart Summon - adriomiianna : mi sono iscritta a 6 incontri di orientamento universitario e mi sento più autonoma della tesla model x - dinoadduci : Tesla - Possibile un lancio anticipato per la Model Y -