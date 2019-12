Spoiler Grey' s Anatomy 16 | Vernoff annuncia | ' Sarà una stagione più coinvolgente'

Spoiler USA Grey's Anatomy 16x09 : il bambino di Amelia potrebbe essere di Owen Hunt : Giovedì 21 novembre, in America, è andato in onda l'ultimo atto della prima parte di stagione di Grey's Anatomy 16. Una puntata a lungo attesa dai telespettatori perché, come annunciato dal profilo Twitter ufficiale del Medical-Drama, avrebbe portato in scena una serie di straordinarie rivelazioni. A ben vedere la 16x09 non ha deluso le aspettative dei fan, introducendo una quantità enorme di storyline che verranno affrontate in tutta pienezza ...

Spoiler USA Grey's Anatomy 16x08 : Meredith Grey torna ad essere un chirurgo : La scorsa notte, in America, è andato un nuovo episodio di Grey's Anatomy. Una puntata speciale che ha regalato al telefilm l'ennesimo straordinario traguardo. Già noto come Medical-Drama più longevo della televisione americana con la 16x08 Grey's Anatomy ha stabilito un nuovo record, ossia quello dei 350 episodi totali dal suo debutto. La penultima puntata prima della consueta pausa invernale ha quindi portato in scena l'epilogo della famosa ...

Grey's Anatomy 16X09 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey's Anatomy 16X09 va in onda sulla ABC americana giovedì 21 novembre 2019. L'episodio Grey's Anatomy 16X09 si intitola Let's All Go to the Bar ispirato all'omonimo brano dei Deer Tick, che tradotto in italiano significa "andiamo tutti al ...

Grey's Anatomy 16X08 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey's Anatomy 16X08 va in onda sulla ABC americana giovedì 14 novembre 2019. L'episodio pilota Grey's Anatomy 16X08 si intitola My Shot ispirato all'omonimo brano del musical Hamilton, che tradotto in italiano significa "La Mia Occasione".

Spoiler Grey's Anatomy USA 16x07 : Owen Hunt infuriato per la gravidanza di Amelia Shepherd : La notte del 31 ottobre è andata in onda, negli Stati Uniti d'America, la sesta puntata di Grey's Anatomy. Il Medical-Drama, sempre più vicino alla consueta pausa invernale, ha infatti proposto un episodio speciale interamente dedicato alla festività di Halloween. Numerose le novità, tra cui le rinnovate promesse di matrimonio della coppia formata da Alex e Jo e la scarcerazione della protagonista che adesso attende l'udienza definitiva che ...

Grey's Anatomy 16X07 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey's Anatomy 16X07 va in onda sulla ABC americana giovedì 7 novembre 2019. L'episodio pilota Grey's Anatomy 16X07 si intitola Papa Don't Preach ispirato all'omonimo brano di Madonna, che tradotto in italiano significa "Papà non farmi la ...

Spoiler americani Grey's Anatomy 16x06 : il promo mostra Meredith Grey in prigione : Il quinto episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, trasmesso questa notte sulla ABC, ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per la vicenda giudiziaria che coinvolge Meredith Grey. Dopo le ripetute assenze a lavoro, la Corte ha infatti deciso di convocare la protagonista in tribunale per una nuova udienza. Complice la necessità di sottoporre Zola ad un piccolo intervento chirurgico, la dottoressa non si è tuttavia ...

Grey's Anatomy 16X06 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey's Anatomy 16X06 va in onda sulla ABC americana giovedì 31 ottobre 2019. L'episodio pilota Grey's Anatomy 16X06 si intitola Whistlin' Past the Graveyard ispirato all'omonimo brano di Tom Waits, che tradotto in italiano significa "scherzare con ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 Spoiler : svelato il futuro di Meredith : Grey’s Anatomy 16: un video mostra la Pompeo con la divisa del Grey-Sloan La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy ha introdotto la tanto discussa storyline del licenziamento di Meredith Grey. Una scelta messa in atto dalla Bailey dopo la frode assicurativa perpetrata dalla protagonista ai danni dell’ospedale. Nelle prime puntate della nuova edizione la situazione si è aggravata ulteriormente tanto che – stando alle ...

Spoiler Grey's Anatomy USA 16x05 : Meredith mette in dubbio i suoi sentimenti per Deluca : Il quarto episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy ha dato vita alla prima lite tra Meredith e Deluca. La coppia sta infatti attraversando un periodo particolarmente complesso a causa della vicenda giudiziaria che coinvolge la protagonista. Nel corso della 16x04, la Grey ha ulteriormente aggravato la sua posizione abbandonando, prima del previsto, il suo lavoro in comunità. Una scelta che ha scatenato l'ira di Andrew sempre più ...

Grey’s Anatomy in arrivo Richard Flood nei panni di un nuovo dottore al posto di (Spoiler) : Grey’s Anatomy 16 Richard Flood entra nel cast nei panni di un nuovo dottore La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy è ripartita ormai da 4 settimane negli Stati Uniti, mostrando tutta la sua solidità continuando ad essere la serie scripted più vista del giovedì sera tra il pubblico 18-49 anni ma mostrando qualche crepa visto che settimana dopo settimana gli ascolti sono in calo. La serie è in ogni caso al sicuro soprattutto perchè ...

Spoiler americani Grey's Anatomy 16x04 : Miranda Bailey scopre di essere incinta : Il quarto episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, trasmesso questa notte in America, ha introdotto una storyline del tutto inaspettata che ha coinvolto il personaggio di Miranda Bailey. Il capo di chirurgia del Grey-Sloan Memorial ha affrontato, nel corso delle prime puntate, un periodo particolarmente complesso a causa degli stravolgimenti che hanno colpito il suo ospedale. Una situazione che le ha causato una quantità enorme di ...

Grey's Anatomy 16X05 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey's Anatomy 16X05 Breathe Again va in onda sulla ABC americana giovedì 24 ottobre 2019. L'episodio pilota Grey's Anatomy 16X05 si intitola Breathe Again ispirato all'omonimo brano di Sara Bareilles, che tradotto in italiano significa ...

Spoiler americani Grey's Anatomy 16x05 : Meredith Grey dovrà affrontare una nuova udienza : La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente in onda sulla ABC, continua a collezionare ottimi ascolti risultando - per la terza settimana consecutiva - il telefilm più visto del giovedì sera americano. Forte del grande successo, il network ha rilasciato la trama ufficiale della 16x05, in onda il prossimo 24 ottobre. La puntata, intitolata "Breath Again", è stata scritta da Elisabeth R. Finch - già sceneggiatrice di alcuni tra i più ...