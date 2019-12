Si apre voragine sulla strada e inghiotte tre persone

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) È davvero terribile quanto successo domenica scorsa nella città cinese di Canton, dove un’enormesi è aperta all’improvviso nel mezzo di una, provocando la scomparsa di un camion delle pulizie e di un ciclista.treTrerisultano disperse dopo l’enormeche si è aperta all’improvviso nel mezzo di unanella città di Canton, in Cina, la scorsa domenica. Canton, ricordiamo, è una grande città portuale che si estende a nord-ovest di Hong Kong sul fiume delle Perle. Si tratta di una metropoli conosciuta per modelli di architettura d’avanguardia come la Guangzhou Opera House progettata da Zaha Hadid e il Guangdong Museum. In base a quanto si evince dai media locali, si è aperta un’enormeprovocando tre dispersi. Si tratta di unaprofonda ben 38 metri quella che si è creata in ...

