SHAMELESS - Recensione 10x04 | A Little Gallagher Goes a Long Way

SHAMELESS - Recensione 10x03 : Which America? : In amore non bisogna essere egoisti, parola dei Gallavich!Attenzione: Spoiler!"Which America" è il titolo di questo episodio e, ancora una volta, c'è una tematica sociale che SHAMELESS fa emergere. Grazie al suo nuovo "zio" acquisito, Mavar, Liam scopre che esistono due Americhe: quella di colore e quella della gente di colore tra i bianchi. Ognuna ha le sue regole che il ragazzo cerca di imparare per poter sopravvivere. Ma dove lo condurrà ...

SHAMELESS - Recensione 10x02 : Sleep Well My Prince For Tomorrow You Shall Be King : I Gallavich sono tornati! Come vi sono sembrati? E che ne pensate degli altri personaggi? Commentate con noi!Attenzione: Spoiler!Riecco i Gallavich! Pensavate di rivederli follemente innamorati e sempre in intimità? E invece no: Ian e Mickey sembrano una vecchia coppia di sposi costretti a condividere gli stessi spazi, che brontolano e discutono da mattina a sera. La prigione fa questo effetto, indubbiamente, ma siamo certi che si tratti ...