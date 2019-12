Pillola anticoncezionale che si prende una volta al mese | positivi i primi test

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Potrebbe essere una piccola rivoluzione per l’universo femminile. È pronta la primache sisolo unaal, ideata per fermarsi nello stomaco e rilasciare lentamente i suoi principi attivi. Sperimentata con successo su maiali e descritta sulla rivista Science Translational Medicine, la capsula intelligente è stata sviluppata da Brigham and Women’s Hospital e Massachusetts Institute of Technology di Boston. Si stima che almeno la metà delle donne che prendono ladimentichino una dose ogni tre mesi e che questo sia legato al rischio di una gravidanza pari al 9% in un anno. Di qui l’idea di unorale dare unaalper migliorare la sua efficacia. Il farmaco è contenuto in un minuscolo vettore con sei braccia rivestite da una capsula ingeribile. Unagiunte nello stomaco, le braccia si aprono ...

