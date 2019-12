Natale | a San Giorgio a Cremano le luci dedicate a Massimo Troisi

Napoli - pioggia di calcinacci a via Chiaia : sfiorati i passanti dello shopping di Natale : pioggia di calcinacci a via Chiaia, nel cuore di Napoli preso d'assalto da turisti e napoletani impegnati nello shopping di Natale. Poco dopo le 19.15, pezzi di calcinacci si sono staccati...

Rubata prolunga albero di Natale alla “De Amicis” - genitori si autotassano : Tempo di lettura: 2 minutiDi Ornella d’Anna Napoli – Hanno dovuto mettere mano al proprio fondo cassa le famiglie della scuola primaria “De Amicis”, in via Santa Teresa a Chiaia: qui, questa mattina, i collaboratori scolatici hanno informato che qualcuno ha rubato la prolunga che serviva a illuminare l’albero di Natale. L’addobbo, fondamentale soprattutto per i bambini più piccoli che attendono quel periodo dell’anno con stupore e magia, ...

Christmas Jumper Day - Alessandra Amoroso per Save the Children : "Il mio augurio per un Natale solidale" : Torna anche quest'anno il Christmas Jumper Day di Save the Children, in collaborazione con Ovs. A disegnare il maglione per...

Alessandria. Ritrovati i 16enni scomparsi 5 giorni fa - “è il più bel regalo di Natale” : La polizia conferma: i ragazzi erano a bordo di un’automobile rintracciata ad Alessandria. Verosimilmente erano diretti a casa. La polizia indaga ora sui motivi della scomparsa e sul ruolo di una amica dei due minorenni, una ragazza di 25 anni, coi quali si sarebbero allontanati.Continua a leggere

Santa Maria Capua Vetere : concerto di Natale a favore di Telethon al Teatro Garibaldi : Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Al via l’undicesima edizione del concerto di Natale a favore di Telethon organizzato per l’11 dicembre prossimo (ore 20,30) dall’Associazione Fondiaria d’Angiò presso il Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che quest’anno ospita il premio «Pigro», concorso dedicato al noto cantautore Ivan Graziani scomparso prematuramente all’età di 51 anni. La manifestazione, che ...

Gli eventi astronomici più importanti di Dicembre : dalla “Cometa di Natale” all’eclissi solare nel giorno di Santo Stefano [INFO] : Il mese di Dicembre non porterà solo l’inizio ufficiale dell’inverno, ma anche le notti più lunghe dell’anno. Inoltre, saranno molti gli eventi che delizieranno gli appassionati di osservazioni celesti. Ecco allora quelli più importanti che nessun appassionato vorrebbe perdersi. 13-14 Dicembre: sciame meteorico delle Geminidi Uno degli sciami meteorici più affidabili dell’anno raggiungerà il picco intorno alla metà del mese, ma non sarà tutto ...

Ad Abbadia San Salvatore (SI) si preparano le “fiaccole” che illuminano di fuoco il Natale : Ad Abbadia San Salvatore (Monte Amiata – Siena) si preparano le “fiaccole” che illumineranno di fuoco il Natale. È tutto pronto per iniziare la costruzione delle grandi cataste di legna che saranno incendiate la notte della Vigilia secondo una tradizione molto vissuta e ricca di magia. Qui l’intera comunità festeggia il 24 dicembre nelle strade del paese, rinnovando un rito ancestrale che si tramanda di generazione in generazione. Un ...

Mercatini di Natale 2019 a Bressanone : guida - come arrivare - date - orari : Mercatini DI Natale 2019 Bressanone. Anche quest’anno torna il tradizionale evento natalizio nella cittadina di Bressanone, che fa parte dei Mercatini Originali dell’Alto Adige (insieme a Bolzano, Merano, Vipiteno e Brunico). Ecco di seguito la guida completa con date, orari, programma e come arrivare. SCOPRI TUTTO SUL #Natale Piazza del Duomo si veste a festa con le tradizionali bancarelle piene di oggetti natalizi, idee regalo tipiche ...

Alessandro Siani in Stasera Felicità - one man show per il Natale di Sky Uno : Era dai tempi dei cabaret tv che Alessandro Siani non si regalava le telecamere e ci pensa Sky a portarlo sul piccolo schermo, questa volta con uno show tutto suo pensato appositamente per la tv. Si tratta di Stasera Felicità, che Sky Uno riserva al periodo natalizio ma che non ha ancora una data di emissione. Per adesso si crea l'attesa, annunciando un one man show che fa da strenna e anche da uscita natalizia per Siani, che ha già offerto ...

Stasera Felicità - Alessandro Siani a Natale su Sky Uno per il suo one man show : Dopo il record di incassi al box office, Alessandro Siani approda in tv, in esclusiva su Sky, per il suo primo TV show da protagonista. Durante il periodo natalizio si accenderanno i riflettori di Stasera FELICITÀ, serata-evento su Sky Uno e vero e proprio “one-man-show cinematografico” pensato per la TV. Il cinema sarà difatti un riferimento assolutamente centrale del progetto, un immaginario di riferimento che emerge ...

Stasera Felicità - Alessandro Siani show a Natale su Sky Uno : Alessandro Siani show a Natale su Sky Uno: Stasera Felicità uno spettacolo cinematografico e televisivo tra sketch, corti e varietà Regalo di Natale di Sky ai suoi abbonati: Stasera Felicità il primo show tv di Alessandro Siani il 25 dicembre su Sky Uno. Ormai Siani è di casa nella scuderia Sky con il film Il giorno più bello del mondo, una favola contemporanea per tutta la famiglia, che ha superato i 5,7 milioni al botteghino (qui i dati ...

Bressanone si prepara ad un bianco Natale : la stagione invernale è alle porte e la voglia di sciare è alle stelle : Con la prima nevicata sulle cime di casa, Bressanone si prepara ad un bianco e sportivo Natale. La stagione invernale è infatti alle porte e la voglia di sciare sale alle stelle con le prime imbiancate. Fioccano come una copiosa nevicata le novità a Bressanone. In primis quelle del comprensorio sciistico della città: ammodernamento di una seggiovia, inaugurazione dell’impianto di innevamento, ampliamento di piste sono alcune delle novità che ...

San Gregorio Armeno - è già Natale : prima invasione di turisti - è tutto pronto per le feste : È gia pienone a San Gregorio Armeno. Centinaia di turisti e non affollano da ieri il celebre vicoletto del centro storico di Napoli. Tra angeli, pastori e maschere le bancarelle stanno dando...

Il Mercatino di Natale di Bressanone : un mese all’apertura - ricco programma per il “green event” : Fra un mese ci siamo: apre il Mercatino di Natale di Bressanone in Alto Adige. È considerato uno dei più bei mercatini di Natale delle Alpi. Circondato dalla cattedrale di Bressanone, dalla chiesa di San Michele e dal municipio recentemente ristrutturato, non c’è posto migliore in cui potersi immergere nell’atmosfera natalizia che nella venerabile città vescovile. Il Mercatino di Natale di Bressanone brilla sotto una stella verde: non solo ...