Mercato Juventus | una big di Serie A vuole Bernardeschi | maxi operazione

juvedipendenza

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)– Chi ha sicuramente deluso in questa prima parte di stagione è. Sarri lo sta utilizzando come trequartista e l’ex Fiorentina sta rendendo al di sotto delle aspettative. Dovesse continuare così un suo addio estivo potrebbe diventare un’ipotesi concreta: per lui si è parlato di Barcellona e di interesse dalla Premier League, ma in passato il numero 33 bianconero non ha nascosto la simpatia giovanile per il Milan. Dunque si accende un possibile scambio con i milanesi.a Milano? I rossoneri potrebbero rappresentare la scelta migliore per rilanciarsi, anche se far quadrare i conti, per quella che al momento è una semplice suggestione, non sarebbe impresa semplice. La prossima estate potrebbe vedere molto traffico tra Milano e Torino. Come riportato da Calcio.it, le trattative all’orizzonte tra ...

Sport_Mediaset : #Zidane pressa il #Real: 'Voglio #Pogba'. Nonostante il buon momento di #Valverde, il tecnico continua a chiedere i… - faber65c : RT @LucaFiorino24: Sami #Khedira rimarrà fermo per 3 mesi. Questo ennesimo infortunio del tedesco mette in luce alcune falle del recente o… - Nicolas81972837 : RT @LucaFiorino24: Sami #Khedira rimarrà fermo per 3 mesi. Questo ennesimo infortunio del tedesco mette in luce alcune falle del recente o… -