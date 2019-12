LIVE F1 | Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Mercedes al comando con Russell davanti a Stroll

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : pausa pranzo per diversi piloti - Russell detta il passo a metà giornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09 Le temperature sono aumentate notevolmente nelle ultime ore e adesso ci sono 28°C dell’aria e 41°C d’asfalto. Difficile ottenere prestazioni di rilievo in queste condizioni, in attesa del tramonto e dell’illuminazione artificiale. Things are heating up outside! It’s 28 degrees centigrade ambient and 41 degrees on track @ymcofficial #F1Testing pic.twitter.com/HZOXOjHNzy — ...

9.57 Sono già 50 invece i giri completati dal francese Pierre Gasly con la Toro Rosso. Refueling time

9.43 George Russell, impegnato nello stesso programma di lavoro effettuato ieri da Bottas, si porta al comando della classifica di giornata con la Mercedes. Changing rooms. Today @GeorgeRussell63 switches to @MercedesAMGF1 – and goes fasTest so far! pic.twitter.com/k4mue24qrH — Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 4, 2019 9.39 Primi giri da pilota ufficiale della Williams per il canadese

9.25 Pietro Fittipaldi raggiunge quota 50 giri con la Haas. Il brasiliano è settimo in classifica con il tempo di 1:41.421 UPDATE: @PiFitti has just clocked up his 50th lap of the morning. He's P7/10 – quickest time is a 1:41.421 #HaasF1 #AbuDhabiTest pic.twitter.com/2qeqtCIwFB — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2019 9.20 Notevole lavoro sul posteriore della Red Bull. Le ghiere

8.35 La classifica parziale vede: 1 Lance Stroll 1:38.101 2 Charles Leclerc 1:38.185 3 George Russell 1:38.287 4 Pierre Gasly 1:38.361 5 Esteban Ocon 1:39.193 6 Pietro Fittipaldi 1:41.421 7 Antonio Giovinazzi 1:41.738 8 Alexander Albon 1:43.078 9 Roy Nissany 1:43.892 10 Carlos Sainz senza tempo 11 Nicholas Latifi senza tempo 8.30 Lance Stroll vola al comando della seconda giornata di Test con il tempo di

7.55 Senza conoscere, ovviamente, ancora le vetture 2020 e il loro adattamento alle gomme, in caso di conferma delle gomme 2019 chi ne trarrebbe giovamento sarebbe sicuramente la Mercedes, ottima e impeccabile con tutte le mescole, mentre si tratterebbe di una discreta "mazzata" per la Ferrari che, invece, ha mostrato lacune sia a LIVEllo di performance con le hard sia, soprattutto, di

7.35 Dopo un primo run di 21 giri torna ai box Pietro Fittipaldi. Il giovane pilota della Haas sta girando con gomme C4 sia 2019 sia 2020, per le consuete comparazioni BOX, BOX, BOX! 21 laps for @PiFitti in the first hour of the day. He's been running both the 2019 and 2020 versions of the @Pirellisport C4 compounds so we can compare and learn. #AbuDhabiTest #HaasF1 pic.twitter.com/xW8tp3boGS —

