In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Dicembre | Open | altre marchette e 10 operazioni

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Firenze, decine di alert Bankitalia. L’ipotesi di un “sistema Carrai” I magistrati sono partiti dalle segnalazioni disospette della Uif. Anche sull’imprenditore amico di Renzi, indagato per finanziamento illecito di Antonio Massari e Valeria Pacelli Trova l’errore di Marco Travaglio Gioco di società: fra tre notizie inverosimili, trova quella falsa. 1. Matteo Renzi, 15 giorni prima di diventare segretario Pd e tre mesi prima di diventare premier, si faceva pagare “100 mila euro all’anno per cinque anni” alla sua fondazione Big Bang (poi) in cambio di “interlocuzioni con Matteo sia dirette, sia tramite Alberto … Il colloquio – Giuseppe Conte “Sul Mes lavoro per il rinvio, con Di Maio mi sono chiarito” A Londra per il vertice Nato, il premier rivela dopo il caos di lunedì sul salva-Stati: “Luigi ha equivocato, non ce l’avevo con lui, ma solo ...

