Impeachment o non impeachment | sarà un grande Natale alla Casa Bianca

Casa Bianca - Donald Trump non parteciperà ad audizione su Impeachment : Gli avvocati del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non hanno escluso la futura partecipazione, ma hanno affermato che non sarebbero apparsi alla prima udienza pubblica del comitato giudiziario, con esperti legali che offriranno valutazioni sull'impeachment. WASHINGTON – Domenica gli avvocati del presidente Trump hanno dichiarato che non avrebbero partecipato alla prima udienza pubblica di

Kievgate - Trump : “Impeachment? Non hanno nulla. La controinchiesta sul Russiagate svelerà il più grande scandalo della storia Usa” : Lo scambio tra gli aiuti militari a Kiev e l’inchiesta per corruzione sul figlio di Joe Biden è fantasia. Perciò “penso che sia molto difficile fare l’impeachment quando non hanno assolutamente nulla”. Parola di Donald Trump. In un’intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che se la Camera voterà a favore, darà il benvenuto al processo al Senato. Il capo della Casa Bianca ha sostenuto di aver ...

Impeachment Trump - la talpa non deporrà : 7.00 La talpa che ha dato avvio all'indagine per l'Impeachment del presidente Usa, Trump,non testimonierà come hanno chiesto i repubblicani. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione intelligence della Camera, Schiff, che sovrintende all'inchiesta. Per Schiff, alla luce delle prove raccolte, la deposizione della talpa sarebbe "superflua" e, considerate le minacce di Trump,"metterebbe la sua sicurezza personale a grave rischio", scrive ...

Impeachment : non testimonierà Mulcaney : 02.11 Mick Mulvaney, il capo ad interim dello staff della presidenza, non testimonierà venerdì nell'indagine di Impeachment contro Trump. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca, ricordando che l'amministrazione non vuole che gli alti consiglieri del presidente "partecipino a questo procedimento ridicolo, fazioso e illegittimo".

Trump - giovedì si vota sull’Impeachment. La replica : «Processo non autorizzato» : La speaker Pelosi scrive che la Camera giovedì 30 novembre si esprimerà sull’indagine riguardante l’amministrazione. Dura la replica della Casa Bianca

Bannon lancia radio show su Impeachment : 4.19 Steve Bannon, l'ex controverso stratega della Casa Bianca di Donald Trump, lancia uno show via radio e un podcast sull'impeachment. L'iniziativa, riportano i media Usa, sarà anche una piattaforma per i conservatori per condividere le loro idee e mettere a punto strategie. Lo show, "War Room: impeachment" andrà inizialmente su sei stazioni radiofoniche in Virginia e Florida, poi però dovrebbe allargarsi ad altre radio.

Casa Bianca - Trump : “Non collaborerò con inchiesta Impeachment - è illegittima”. La dem Pelosi : “Non è al di sopra della legge” : La Casa Bianca non collaborerà all’inchiesta sull’impeachment per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump perché la considera “infondata” e “costituzionalmente illegittima“’. L’inchiesta, secondo il tycoon, è solo un tentativo dei democratici di “capovolgere il risultato delle elezioni del 2016 privando gli americani del presidente che hanno liberamente scelto”. Così si legge in una lettera di ...

