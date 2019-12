Il CEO di Sony Interactive conferma che la società non è più interessata al mercato degli

eurogamer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)ha avuto un enorme successo con PlayStation 4, il sistema che ha consentito alladi tornare in grande stile dopo la generazione non completamente esaltante di PS3. Ma non tutto ciò chetocca si trasforma in oro, poiché con PS Vita la compagnia ha fondamentalmente fallito nel campohardware portatili. E probabilmente non sorprende che lanon sia piùa questo.In un'intervista con Game Informer, il CEO diJim Ryan ha parlato dell'eredità del marchio PlayStation. Quando gli è stato chiesto di Vita, ha elogiato il sistema, ma ha anche affermato che la"chiaramente" non ha più interesse in quel settore. "PlayStation Vita è stata brillante sotto molti aspetti e l'esperienza di gioco è stata eccezionale, ma chiaramente è un business in cui non ci troviamo più adesso", ha affermato.Vita ha terminato ufficialmente la ...

