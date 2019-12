Gazzetta | Ancelotti invitato alla festa di Maksimovic preferisce lasciare libertà alla

Gazzetta : il gruppetto dei rivoltosi era in disaccordo con Ancelotti sul ritiro : Non c’è andato giù leggero Carlo Ancelotti con i suoi calciatori, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Al termine della riunione la decisioni le prende lui è c’è poco da discutere e questo ha fatto insorgere immediatamente il solito gruppo di resistenti. Ma questa volta Ancelotti lo aveva promesso, niente debolezze perché non si può proseguire in questa situazione, ma va assolutamente trovata una soluzione e il ritiro è ...

Gazzetta : De Laurentiis pensa di esonerare Ancelotti e affidare la squadra a Gattuso : Andare tutti in ritiro è l’ultimo tentativo per cercare di rimanere in piedi in campionato, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che sottolinea quanto la situazione all’interno dello spogliatoio del Napoli sia delicata per non dire esplosiva. Indiscrezioni che provengono dall’interno, raccontano di uno spogliatoio spaccato, di rapporti incrinati tra gli stessi giocatori, oltre che con l’allenatore. Quello che probabilmente dovrebbe ...

Gazzetta : al Napoli manca un regista - per scelta Ancelotti non lo ha inseguito sul mercato : La sconfitta contro il Bologna ha messo in evidenza ancora una volta tutti i limiti di questo Napoli che non riesce a trovare continuità e carattere per venire fuori da un periodo di crisi che ormai si prolunga da troppo tempo. Ci sono anche dei problemi tattici come ad esempio l’assenza di un regista che, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non ha inseguito sul mercato C’é però un senso tecnico-tattico, che spiega il diverso ...

Gazzetta : Carlo Ancelotti ci va giù duro. L’attacco è diretto ai giocatori - senza esclusioni : Carlo Ancelotti, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, appare stanco della reazione della sua squadra, scontento della mancanza di carattere che i suoi calciatori hanno dimostrato ancora una volta contro il Bologna. Non lo ha mai fatto in tutta la sua carriera, eppure non può esimersi dall’attaccarli Ci va giù duro, Carlo Ancelotti. L’attacco è diretto ai giocatori, senza esclusioni. La sconfitta rimediata, la quarta in questo ...

Gazzetta : Ancelotti e De Laurentiis decideranno di comune accordo di chiudere il rapporto a fine stagione : La sconfitta contro il Bologna è una delusione, non solo per i l pubblico che fischia anche più forte di quanto fatto per la partita contro il Genoa. ma anche per l’allenatore. Ancelotti, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, si aspettava una risposta dai suoi calciatori dopo il pareggio ad Anfield, dopo avergli dimostrato che possono ottenere i risultati che vogliono, perché sono bravi, ma devono impegnarsi e metterci del loro Ci va giù ...

Gazzetta : Mertens voleva essere capitano a Liverpool - sorpreso dalla decisione di Ancelotti : Il Napoli è tornato finalmente il Napoli, dopo la disfacente prestazione di Liverpool e il colloquio con il presidente che ha chiuso un periodo di crisi, ora si può tornare a pensare solo al campo e si ripartirà da questa sera contro il Bologna. Ancelotti ha ritrovato una squadra fiera e convinta e anche in Koulibaly, un capitano che ha saputo condurla con fermezza. La scelta di dare a lui la fascia di capitano ad Anfield non è piaciuta però a ...

Gazzetta : Ancelotti aveva chiesto una mediazione - ma De Laurentiis non ha voluto sentir ragioni : Siamo alla vigilia di una delle due sfide che determineranno l’eventuale passaggio agli ottavi di Champions, ma l’aria che tira non è certo delle migliori. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il presidente è tornato e con lui sono partite le raccomandate con le richieste delle multe per i calciatori. Le troveranno al proprio ritorno, mala situazione è tesa. L’ambiente è seriamente preoccupato, teme che la squadra abbia perso le ...

Gazzetta – Ancelotti rischia l’esonero in caso di brutta sconfitta contro il Liverpool : Esonero Ancelotti, Gazetta ”Eventualità da non escludere in caso di pesante sconfitta ad Anfield” ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – La posizione di Carlo Ancelotti, nonostante le classiche smentite di rito che filtrano dalle retrovie di Castel Volturno, è tuttora in bilico. Il pareggio contro il Milan e la mancanza di vittorie nelle ultime 5 giornate di […] Leggi tutto L'articolo GAZZETTA – Ancelotti rischia ...

Gazzetta : Ancelotti depresso - in caso di batosta contro il Liverpool potrebbe lasciare : La situazione tesa e mesta nello spogliatoio del Napoli non ha risparmiato neanche l’allenatore secondo al Gazzetta dello Sport. Nonostante gli sforzi per ricompattare la squadra e fargli ritrovare la fiducia in Sè stessi, Ancelotti è apparso stanco in panchina contro il Milan, provato da una situazione surreale che, se non si dovesse risolvere, potrebbe portarlo a fare delle considerazioni estreme “Che il Napoli viva di ...

Gazzetta – Ormai pochi giocatori seguono Ancelotti - sono quasi tutti svogliati : GAZZETTA – Napoli svogliato, pochi giocatori seguono le direttive di Ancelotti GAZZETTA DELLO SPORT – Il Napoli continua a far discutere le prime pagine dei quotidiani sportivi. La situazione in casa azzurri è sempre bollente, con un altro match importantissimo Ormai alle porte. All’interno dell’editoriale online comparso sulle pagine web della Rosea, il solito Mimmo […] Leggi tutto L'articolo GAZZETTA – Ormai ...

Napoli - la Gazzetta demolisce Ancelotti : “Ha fallito” : Napoli, la Gazzetta demolisce Ancelotti: “Ha fallito” L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” scrive in merito alla situazione in casa Napoli, soffermandosi su quelli che sono i numeri di Carlo Ancelotti e criticando in maniera aspra il suo operato. Il tecnico di Reggiolo per il quotidiano ha già fallito, i dati sono impietosi e raggiungere gli ottavi ad oggi è l’obiettivo minore che lui possa raggiungere. Mai così male ...

Gazzetta contro Ancelotti : ”Progetto fallito. I numeri sono la sua condanna!” : GAZZETTA contro Ancelotti: il punto sui numeri, mai così male da quando c’erano Benitez e Mazzarri La stampa di questa mattina sembra avere un minimo comune denominatore. Carlo Ancelotti è ritenuto uno dei principali colpevoli dell’attuale situazione in casa Napoli e i numeri, purtroppo, non sono dalla sua parte. L’edizione odierna de La GAZZETTA dello […] Leggi tutto L'articolo GAZZETTA contro Ancelotti: ”Progetto ...

Gazzetta : il progetto di Ancelotti è fallito : Un pareggio non è una sconfitta, ma tutto va v sito con la giusta prospettiva. Come osserva giustamente la Gazzetta dello Sport, considerare il pareggio del Napoli contro il Milan un piccolo passo avanti è mortificante per una squadra che fino a due mesi fa era tra le candidate allo scudetto. Il progetto tecnico di Carlo Ancelotti è per buona parte fallito, gli resta la possibilità di accedere agli ottavi di Champions League E se la ...

Formazione Milan-Napoli - Gazzetta : Ancelotti conferma il 4-4-2 con Mertens e Callejon in panchina : Non ci dovrebbero essere più dubbi, almeno per la Gazzetta dello Sport, sulla Formazione del Napoli che affronterà oggi il Milan. Nonostante i tanti richiami al possibile 4-3-3, Ancelotti continuerà ad andare in campo con il suo modulo il 4-4-2. Partiranno Insigne e Lozano come copia d’attacco dal momento che Milik è ancora fuori. Out invece Mertens e Callejon, come preventivato in questi giorni, spazio finalmente per Elmas a destra e ...