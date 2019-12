Federico Martello | cantante in carrozzina da San Cipirello a “All togheter Now”

direttasicilia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) ATogether Now 2” c’è, di Milano ma originario di San, in provincia di Palermo. In studio, si è esibito sulle note della canzone “Meglio stasera”. La sua particolarità? Ha cantato seduto in unaper disabili.è, infatti, costretto sin da bambino a camminare in unaha ottenuto un punteggio di 99 conquistando quasi tutti i giudici diTogether Now 2”, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker, che va in onda il mercoledì su Canale 5, in prima serata. L’unica giurata che ha detto di “no” è stata la showgirl Elisa Scheffler.a All Together Now Ha raccontato la sua vita da disabile e le difficoltà affrontate sin da piccolo. “Non voglio passare dalla piazza, dicevo a mia madre”, ha raccontato. La madre però gli ha trasmesso un grande insegnamento: “Oggi ti guardano domani ti ...

anderdrew92 : Sul profilo Instagram di Federico Martello ci sono foto in cui lui è in piedi...e non sono poche. Perché? #AllTogetherNow - Mr_Odo : Non voglio togliere il romanticismo al momento ma Federico Martello è un cantautore. Partecipa a concorsi e a Festi… -