Ex Ilva | il rilancio di ArcelorMittal passa da quasi 5mila esuberi | Sarà

Caro Conte - il rilancio di Taranto? La città senza Ilva e "no tax area" : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...