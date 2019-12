Eccellenza | Grotta arrivano tre botti di mercato

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutominarda (Av) – L’inizio del mese di dicembre ha portato in dote una nuova sessione diper le compagine irpine. Inattivissimo ildi patron Mauro Piccolo. La società giallorossa ha già annunciato tre innesti per la squadra guidata dal tecnico Pasquale Iuliano. Alla corte degli ufitaniDomenico Mustone (difensore, classe ’92), Matias Roman Castro (difensore, classe ’97) e Antonio Pugliese (attaccante, classe ’94). Hanno chiuso la loro avventura in giallorosso Angelo Cioffi e Antonio Fiorillo. L'articolotrediproviene da Anteprima24.it.

