Come funzionano le commissioni sui POS?

Il Black Friday è arrivato - ecco Come funzionano gli sconti su tutti i siti : Il Black Friday è oggi: a partire dalle prime ore dopo la mezzanotte gli e-shop propongono sconti e offerte su migliaia di prodotti. ecco le promozioni dei principali store online in Italia: dall'elettronica all'abbigliamento, passando per i viaggi, il fai da te e il make up, tutti gli sconti dei siti italiani a poche ore dall'inizio dell'evento.Continua a leggere

Come funzionano i finanziamenti ai partiti : come sono oggi e come erano un tempo : Dopo lo scoppio dell'inchiesta sull'ex Fondazione Open, attiva tra il 2012 e il 2018 per sostenere l'attività politica di Matteo Renzi, la questione dei finanziamenti ai partiti è tornata sotto i riflettori. oggi il finanziamento pubblico ai partiti non esiste più, anche se rimangono in piedi forme indirette di sostegno economico ai gruppi parlamentari e le donazioni private. Ma facciamo chiarezza.Continua a leggere

Permessi ROL : la guida per capire Come funzionano e come chiederli : La guida ai Permessi ROL. I contratti collettivi riconoscono ai dipendenti la possibilità di assentarsi e ricevere comunque la retribuzione. come? Attraverso l’introduzione di un monte ore di Permessi che hanno l’obiettivo di ridurre l’orario di lavoro e al tempo stesso favorire l’occupazione. Per questo motivo i Permessi in questione prendono il nome di ROL, sigla che sta per “riduzione orario di lavoro”. L’ammontare dei ROL spettanti ...

I social funzionano Come elisir di eterna giovinezza? : Quanto sono adatte alla nostra età le app che usiamo, e soprattutto, quando è che si rischia di essere anacronistici nell’utilizzarne alcune particolarmente adatte ai giovani? Per il momento in Italia il popolo web si divide in tre grandi categorie: gli adulti su Facebook, giovani e celebrities su Instagram, i giovanissimi su Tik Tok, l’app cinese che costringe Zuckerberg a correre ai ripari e a creare un corrispettivo ...

Crozza - il monologo del comico : “Sardine? Sono anticorpi per guarire dalla Salvinite - funzionano Come ‘anti-idiotico’” : “Le Sardine? Pensate: per mesi abbiamo visto Salvini ingollarsi qualunque cosa, dalla Nutella al formaggio di fossa, e solo ora scopriamo che è intollerante al pesce azzurro“. Esordisce così Maurizio Crozza, nel suo monologo di apertura di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. E aggiunge: “Io non so se le Sardine avranno un futuro. Qualcuno dice che siano un movimento ingenuo. Però ...

Huawei FreeBuds 3 TWS non funzionano Come fare il reset : Ripristino delle impostazioni di fabbrica Huawei FreeBuds 3 è la soluzione migliore da adottare ogni volta che gli auricolari Huawei presentino dei problemi. È un processo semplice che tutti i possessori degli auricolari Huawei FreeBuds 3 devono conoscere.

Perché l’Italia rischia Francia e Portogallo : Come funzionano le fasce per Euro 2020 : Perché la Francia è in seconda fascia verso il sorteggio dei gironi di Euro 2020? E Perché il Portogallo addirittura in terza? I due principali rischi per l’Italia nel sorteggio del prossimo 30 novembre pagano risultati non al top durante le qualificazioni e per questo sono scivolate verso il basso. E per questo si sono […] L'articolo Perché l’Italia rischia Francia e Portogallo: come funzionano le fasce per Euro 2020 è stato ...

In Italia le eSIM : cosa sono - Come funzionano e smartphone compatibili con Wind e TIM : Le eSIM sono arrivate in Italia a partire da Wind, che ha appena lanciato l'offerta All Digital 50 Test Edition. Trattasi di SIM virtuali che possono essere attivate attraverso un QR Code. Bisognerà, però, che lo smartphone in uso sia compatibile con la tecnologia in questione e che vi sia una rete Wi-Fi disponibile per portare a conclusione il procedimento. Gli iPhone, per farvi un esempio, hanno un percorso tutto loro per l'attivazione delle ...

Come funzionano le eSim e perché gli operatori ci vanno piano : Sono tempi in cui le carte si smaterializzano. Dopo quelle di credito, adesso tocca alle Sim. Niente più tasselli fisici da inserire manualmente ma una versione virtuale, la eSim. Alcuni grandi produttori hanno già fatto spazio a questa tecnologia. Adesso sembra arrivato il momento di vedere le eSim sugli smartphone anche in Italia. Come funzionano le eSim La eSim svolgono la stessa funzione di quelle tradizionali: permettono a un dispositivo ...

Acqua alta - ecco Come funzionano le paratie mobili di Rotterdam : “Il modello Mose fu scartato per la manutenzione costosissima” : Difficile non fare i conti con le inondazioni in un territorio per il 40% sotto il livello del mare. Così l’Olanda i suoi conti li ha fatti eccome. Li ha dovuti fare dopo la grande inondazione arrivata dal Mare del Nord nel 1953, causata dal letale mix di un’alta marea primaverile con un forte ciclone: 1.836 morti solo nei Paesi Bassi, soprattutto nella Zelanda. La corrente spinse l’Acqua per oltre trenta ore, facendo risultare insufficienti le ...

La Cina è già nel futuro : Come funzionano i pagamenti tramite riconoscimento facciale : Un fugace sguardo in camera, nemmeno il tempo di individuare il sensore e la transizione è bella che eseguita. Il sistema di pagamento tramite riconoscimento facciale in Cina è ormai parte della quotidianità, si può trovare infatti ovunque dai bancomat per ritirare contante (ormai utilizzato soltanto dai più anziani) ai distributori di cibo o qualsivoglia […] L'articolo La Cina è già nel futuro: come funzionano i pagamenti tramite ...

Retribuzione apprendistato : tabella pagamenti e Come funzionano : Retribuzione apprendistato: tabella pagamenti e come funzionano Il contratto di apprendistato è una tipologia di contratto di lavoro che ha i giovani, tra i 15 e i 29 anni, come specifico target di riferimento; consente di acquisire una qualifica professionale e comporta che il datore di lavoro abbia l’obbligo di formare ed addestrare l’apprendista (sia dal punto di vista teorico che pratico), oltre che – ovviamente – ...

Reni - Come funzionano e le differenze tra uomini e donne : I Reni non sarebbero identici nell’uomo e nella donna. E non solo per dimensioni ma anche per capacità di funzionamento. A scoprirlo, grazie ad una ricerca sui topi, sono stati alcuni ricercatori americani coordinati da Andrew McMahon, direttore dell’ Eli and Edythe Broad Center for Regenerative Medicine and Stem Cell Research dell’Università della California del Sud. Nello studio che spiega questa diversità di genere, pubblicato su ...

AirPods Pro funzionano anche con Android - ecco Come : (Foto: Apple) È possibile andare a utilizzare le nuove cuffiette AirPods Pro con Android? La risposta è sì, seppur con qualche limitazione: la rinnovata versione degli auricolari di Apple è infatti compatibile con il sistema operativo avversario, anche se per il massimo del risultato è meglio avere un google-fonino più recente. Piccola premessa: le cuffie Beats, che sono di proprietà Apple, sono predisposte all’uso sia con iOs sia con ...