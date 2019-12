Uno spettacolo di corpi e rapporti | a Bari va in scena l' immortale Cechov

Casting per una serie tv di Wildside e per Uno spettacolo teatrale : Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di varie figure di tutte le età per la realizzazione di una serie televisiva le cui riprese verranno poi effettuate a Milano a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni per la ricerca di figuranti per uno spettacolo teatrale di genere drammatico e dal titolo Erik le cui prove in preparazione della messa in scena si terranno a Como. Una ...

Casting per Uno spettacolo teatrale da girarsi a Milano e di un trailer per uno short film : Sono aperte le selezioni per uno spettacolo teatrale che andrà in scena a Milano e per la realizzazione del trailer di un cortometraggio dal titolo Cinque cose belle. I Casting si svolgeranno rispettivamente a Milano e a Torino. Uno spettacolo teatrale Per realizzare uno spettacolo teatrale che andrà poi in scena a Milano, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse. A tale proposito, la richiesta è ...

La giacca si apre - sbuca il seno. E si prende tutta la scena : Samantha De Grenet - 49 anni - è Uno spettacolo. “La foto parla da sola…” : Più gli anni trascorrono inesorabilmente e più la showgirl Samantha De Grenet sembra essere più affascinante che mai. L’ex modella, scoperta a soli 14 anni dal proprietario di una famosa agenzia di modelle, è molto attiva anche sui social network. In passato la ricorderete per aver partecipato a diversi reality e per essere stata grande protagonista di calendari per ‘Maxim’ e ‘For Men’. Il suo fisico, il suo sguardo e le sue curve sono una vera ...

Comico russo prende in giro Putin in Uno spettacolo - è polemica : Si chiama Maksim Galkin ed è considerato l'attore e Comico di punta in Russia, sposato alla cantante più famosa di sempre, Alla Pugacheva (osannata per intenderci come Mina in Italia). In teoria Galkin, bello, molto più giovane della moglie e già con una brillantissima carriera alle spalle, sarebbe un attore allineato, presentatore sulla tv di stato dei più importanti spettacoli. Ma da quando in un concerto nel cuore della Siberia, a Novosibirsk ...

Tributo alla romanità : Aldo e Elena Fabrizi. Cibo e teatro - dalla trattoria Sora Lella ad Uno spettacolo inedito “L’Acqua e la Farina” : Roma ha da sempre generato miti e leggende, ma ha anche dato i natali a personaggi leggendari che della romanità

Riyad - 33enne yemenita accoltella tre artisti durante Uno spettacolo. L’incursione sul palco : Un uomo sale sul palco e improvvisamente accoltella tre artisti. È successo a Riyad, la capitale dell’Arabia Saudita, durante un musical. Le autorità saudite hanno identificato l’aggressore come un cittadino yemenita di 33 anni. Le tre persone accoltellate, due uomini e una donna, avrebbero solo ferite superficiali e sarebbero in condizioni stabili. Ancora da chiarire i motivi dell’aggressione. L'articolo Riyad, 33enne ...

Questo Liverpool è Uno spettacolo! Pratica City chiusa in 50 minuti - i reds sognano una storica Premier [FOTO] : Che fosse uno spettacolo non avevamo molti dubbi, come dimostra la vittoria della Champions e l’entusiasmo e la forza che riesce a trasmettere un tecnico come Jurgen Klopp. Ma che riuscisse a confermarsi, Questo no, non è per nulla semplice. Liverpool schiacciasassi nel big match scudetto contro il Manchester City. Se c’era da lanciare un segnale al campionato, i reds lo hanno fatto. E, adesso, sognano la conquista di una ...

Selezioni per una masterclass e un corto con Pupi Avati e per Uno spettacolo nelle Marche : Attualmente ci sono delle Selezioni aperte per una masterclass e relativa realizzazione di un cortometraggio, con i partecipanti in veste di attori, sotto la supervisione del noto regista Pupi Avati. Sono inoltre tuttora aperti i casting per uno spettacolo dal titolo Lisistrata, diretto da Valentina Illuminati e prodotto da 'Numeri 11'....Continua a leggere

Crolla soffitto a teatro durante Uno spettacolo : cinque feriti - urla e panico in sala : Paura a Londra al Piccadilly Theatre, nel cuore turistico della capitale britannica, dove ieri sera durante uno spettacolo una sezione del controsoffitto è Crollata: il bilancio è...

Casting per un film con Loretta Goggi e co-prodotto da Rai Cinema e per Uno spettacolo : In queste settimane ci sono dei Casting aperti per la ricerca di varie comparse per un nuovo film co-prodotto da Rai Cinema e con nel cast anche Loretta Goggi. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di danzatori e di danzatrici per la realizzazione di uno spettacolo della 'Francesco Asselta Company Dancers' che verrà poi messo in scena a Roma....Continua a leggere

Destinatin Denim : il jeans con Amazon diventa Uno spettacolo : L'evento berlinese per il lancio di Destination Denim di Amazon FashionL'evento berlinese per il lancio di Destination Denim di Amazon FashionL'evento berlinese per il lancio di Destination Denim di Amazon FashionL'evento berlinese per il lancio di Destination Denim di Amazon FashionL'evento berlinese per il lancio di Destination Denim di Amazon FashionL'evento berlinese per il lancio di Destination Denim di Amazon FashionL'evento berlinese per ...

Federica Panicucci lascia il segno : alla festa per i suoi 52 anni si è presentata così. Uno spettacolo : Un compleanno davvero super vip quello di Federica Panicucci. La regina di Mattino 5 ha festeggiato i 52 anni con un party esclusivo e tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo. La festa si è svolta al ristorante ‘Lamo’ di Milano e la festeggiata ha spento le candeline circondata da amici e colleghi. Non mancava ovviamente l’insperabile compagno, Marco Bacini, ma tra i tanti c’erano anche Taylor Mega e Lory Del Santo (accompagnata dal ...

BrUno Arena torna in pubblico per lo spettacolo comico in suo onore : Bruno Arena, il comico dei "Fichi d'India" colpito da emorragia cerebrale nel 2013, è tornato in mezzo al suo pubblico. L'occasione? Lo spettacolo benefico in suo onore, #ForzaBruno, organizzato al Teatro Nuovo di Milano con tanti amici e artisti. Sul palco per lui e per la platea (sold out) c'erano numerosi comici che, insieme a Bruno Arena e Max Cavallari, hanno partecipato negli anni a programmi come Zelig e Colorado: Katia Follesa e Angelo ...