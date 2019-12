Trump simulò un orgasmo per ridicolizzare una avvocatessa che indagava su di lui Lei

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Botta e risposta a distanza tra Donalde l’ex avvocato dell’FBI, Lisa Page. Quest’ultima si è sfogata in un’intervista al Daily Beast dopo essere stata ridicolizzata dal presidente statunitense durante un comizio nel Minnesota a ottobre 2019.in quell’occasione aveva riletto con enfasi passionale alcuni sms tra Page e un suo collega, Peter Strzok, simulando addirittura un. “Basta tacere - ha detto l’ex-, è come essere presi a pugni nello stomaco. Il Presidente mi sta ridicolizzando in tutto il mondo, umilia me e la mia carriera. Fa schifo”.Page e Strzok non sono due avvocati qualsiasi. I due sono stati i consulenti delle indagini del Dipartimento di Giustizia americano sulle presunte interferenze russe nelle elezioni del 2016 in cui vinse.I due consulenti sono stati sollevati ...