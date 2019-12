Pensioni ultime notizie | Landini “Ragionare sull’intero sistema”

Pensioni ultime notizie : pagamento tredicesima in banca o posta al via : Pensioni ultime notizie, iniziato dicembre è il momento della tredicesima. I pensionati riceveranno lo stipendio mensile aggiuntivo insieme all'accredito della pensione regolare. Alcuni di loro riceveranno anche il tredicesimo bonus, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Quindi riassumiamo le informazioni utili a riguardo e vediamo quando arriva il credito, sia in banca che all'ufficio postale.\\A dicembre, diversi pensionati ...

Pensioni ultime notizie : “Quota 100 immorale” l’analisi dei geriatri : Pensioni ultime notizie: “Quota 100 immorale” l’analisi dei geriatri Pensioni ultime notizie: nel dibattito su Quota 100 irrompe anche il commento della Società italiana di Gerontologia e geriatria: per l’associazione dei medici il pre-pensionamento in alcuni casi è addirittura “immorale” Pensioni ultime notizie: il commento dei geriatri Durante il 64esimo Congresso nazionale della Società italiana di Gerontologia e geriatria (SIGG) è ...

Pensioni ultime notizie : Modello Red in scadenza a dicembre. La data : Pensioni ultime notizie: Modello Red in scadenza a dicembre. La data Stando a quanto riportato dal Messaggio Inps n. 4430/2019, si avvicina la scadenza per la presentazione del Modello Red semplificato, che sono tenuti a presentare i pensionati con reddito di lavoro autonomo e divieto di cumulo. Ciò in base all’articolo 10 del Dlgs n. 503/1992, in cui si afferma che le quote delle Pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “giovani hanno capito mia riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “giovani hanno capito mia riforma” Il movimento delle sardine continua a far rumore, in particolar modo su social e media. A intervenire sull’argomento è stata anche l’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, ospite alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. Il movimento è stato un pretesto per parlare delle nuove generazioni, dei giovani, che sembrano aver capito più di tutti le ...

Pensioni ultime notizie : Gualtieri - “Quota 100 costa meno del previsto” : Pensioni ultime notizie: Gualtieri, “Quota 100 costa meno del previsto” Si è fatto un gran parlare in questi ultimi tempi di voler abolire Quota 100, cosa che poi non è stata fatta. La misura resterà inalterata anche il prossimo anno e arriverà alla scadenza naturale del 31 dicembre 2021. A proposito di Quota 100, ha parlato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ospite dell’ultima puntata di DiMartedì, su La7. Il ministro ...

Pensioni ultime notizie : cosa cambia da gennaio 2020 - le novità : Pensioni ultime notizie: cosa cambia da gennaio 2020, le novità Cambierà poco o nulla sul fronte previdenziale da gennaio 2020: siamo lontani dalla Manovra 2019, nella quale ci si concentrava soprattutto sulle Pensioni, con l’introduzione di Quota 100 e della pensione di cittadinanza. Quest’anno, invece, si è preferito puntare su altro (in primis la lotta all’evasione fiscale, ma anche il taglio del cuneo fiscale), e si è deciso di rimandare ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Tridico “la manterrei 3 anni” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Tridico “la manterrei 3 anni” Se da un lato c’è chi non vuole vederla più e sarebbe favorevole a un’abolizione subitanea (vedi il nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva), dall’altro spicca chi invece la ritiene utile e la manterrebbe inalterata fino alla scadenza naturale per poter dare il tempo di ripensare al sistema complessivo. L’oggetto della questione è Quota 100 e la seconda opinione ...

Pensioni ultime notizie : abolizione Quota 100 - Buffagni “non capisco Renzi” : Pensioni ultime notizie: abolizione Quota 100, Buffagni “non capisco Renzi” Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, si scaglia duramente l’abolizione immediata, o comunque un impianto strutturale di modifiche, di Quota 100. Sul tema ha parlato il viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni: il deputato M5S, ospite alla trasmissione Tagadà su La7, ha affermato di non capire le intenzioni di Renzi, perché qualora Quota 100 venisse ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 va riequilibrata - parla Baretta : Pensioni ultime notizie: Quota 100 va riequilibrata, parla Baretta Intervistato da Il Foglio, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Pier Paolo Baretta ha parlato di Quota 100. La misura di pensione anticipata, che scadrà il 31 dicembre 2021, è al centro delle discussioni politiche più recenti, con Italia Viva che è il partito che più si oppone a tale misura, proponendone l’abolizione per una ridistribuzione delle ...

Pensioni ultime notizie : abolizione Quota 100 - renziani all’attacco : Pensioni ultime notizie: abolizione Quota 100, renziani all’attacco Sul tema Pensioni ultime notizie riportano ancora l’infinita querelle su Quota 100. Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, ne ha ormai fatto una battaglia di principio e punta all’abolizione della misura tramite apposito emendamento. Una richiesta che potrebbe rappresentare un motivo di scontro nella maggioranza, visto che è già arrivato un secco no dal Movimento 5 ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 molto costosa per Boeri. Le parole : Pensioni ultime notizie: Quota 100 molto costosa per Boeri. Le parole Pensioni ultime notizie: le parole di Tito Boeri su Quota 100 fanno rumore, perché aprono nuovi scenari sul fronte previdenziali. Da un lato si critica Quota 100, dall’altro se ne considera ormai la immutabilità, visti i numerosi problemi che scaturirebbero da un’interruzione improvvisa dalla misura, senza dimenticare peraltro che quando la nuova pensione anticipata, che ...

Pensioni ultime notizie : Cottarelli “si torni a prima di Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Cottarelli “si torni a prima di Quota 100” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Carlo Cottarelli, a margine della nuova presentazione del suo ultimo libro, “Pachidermi e pappagalli”, incentrato su tutte le bufale dell’economia a cui si continua a credere. Cottarelli sa bene a che punto è arrivato l’Italia, e nonostante ...

Pensioni ultime notizie : Elsa Fornero “discrepanze a spese dei giovani” : Pensioni ultime notizie: Elsa Fornero “discrepanze a spese dei giovani” Un sistema Pensionistico generoso, fino a qualche tempo fa. Così definisce il nostro sistema previdenziale l’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, ospite a Tagadà, su La7. Dalla generosità ai tagli, gli italiani non l’hanno presa molto bene, soprattutto con i continui allungamenti dell’età pensionabile, ancorata all’aspettativa di vita. Poi ...

