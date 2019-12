La Cattedrale del Mare su Canale5 nel periodo natalizio? Primi promo e data di messa in

optimaitalia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ladelsi prepara a sbarcare su? Ebbene sì, iche avete visto passare in alcune ore del giorno sulla rete ammiraglia di casa Mediaset riguardano proprio la famosa serie spagnola che in Patria ha debuttato lo scorso anno e che, adesso, si prepara a conquistare l'Italia. Alla luce degli ultimi flop di serie importanti con protagonisti di un certo spessore, vedi Gabriella Pession e Vittoria Puccini, adessosi prepara a mettere in campo i prodotti "esteri" in questodi Natale a cominciare proprio da Ladele finendo a New Amsterdam 2. Sono queste le serie che terranno compagnia al pubblico dalla prossima settimana e fino a gennaio in attesa che i palinsesti tornino a regime dopo le vacanze natalizie.La prima stagione della serie è composta da otto episodi ed è già disponibile in Italia su Netflix dal mese di settembre 2018 e ...

vaticannews_it : L’arrivo del #Papa nella cattedrale di Santa Maria a Tokyo, #papaingiappone #PopeinJapan - Hakflak : RT @chiccomassetti: [..] Un momento non fuori del tempo, ma nel tempo, in ciò che noi chiamiamo storia [..] T.S.E., Cori da 'La Rocca' __… - aspettaaspetta : RT @kattolikamente: #Vigano Un concerto blasfemo pro-LGBT nella cattedrale di Vienna del cardinale Schonborn. Non abbiamo bisogno di nemici… -