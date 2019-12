G+G | fumetti al neon in mostra

vanityfair

(Di martedì 3 dicembre 2019) Son et lumière, ladi G+GSon et lumière, ladi G+GSon et lumière, ladi G+GIroniche, divertenti, scherzose. Eppure riconducibili a quel sobrio settore della meta-arte. Le opere del duo di artisti G+G, ancora una volta arrivano dritto al punto. Al centro della scena troviamo i famosi personaggi dei, inconfondibile cifra stilistica degli autori, che, entrando al centro delle creazioni le fanno rivivere come pièces teatrali comunicando la loro empatia con il linguaggio onomatopeico tipico dei cartoons. A rendere il tutto ancora più coinvolgente, la presenza del, che esalta ancora di più l’emotività della comunicazione verbale. Le suggestive opere, che vanno a comporre laSon et lumiere, saranno inpresso la Galleria Rossana Orlandi a Milano dal 4 al 23 dicembre. LEGGI ANCHELargo ai giovani designer

