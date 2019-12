CorSport | spogliatoio contro Insigne | “Non vieni a Liverpool e poi alzi la voce?”

CorSport : nessun capo rivolta nello spogliatoio del Napoli : La crisi del Napoli è innegabile, così come l’ammutinamento della squadra nei confronti della decisione di andare in ritiro presa dal presidente De Laurentiis, ma non tutto è come appare o per lo meno come è stato raccontato fino ad oggi. Il Corriere dello Sport sconfessa l’idea che esitano dei capi nello spogliatoio del Napoli che abbiano sobillato la rivolta dei compagni Evitare d’irrompere sul mercato per cedere i cosiddetti ...