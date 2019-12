Bronco riassorbibile in 3D ridà il respiro a un bimbo | l' intervento al Bambino Gesù di

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Unstampato in 3D per consentire a undi 5 anni di respirare è stato impiantato all’Ospedale pediatricoGesù di Roma con unsperimentale, il primo di questo genere in Europa.Il piccolo paziente era affetto damalacia, un cedimento della parete bronchiale e che impedisce il normale flusso di aria nel polmone. Il3D è stato interamente progettato alGesù con sofisticate tecniche di imaging e bioingegneria.

