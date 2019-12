Bossetti può uscire dal carcere, scoperta la prova che può scagionarlo

kontrokultura

(Di martedì 3 dicembre 2019)puòdal? Come si è potuto vedere a La Vita in Diretta, l’ex muratore accusato dell’omicidio di Yara Gambirasio potrebbe sperare nellache il DNA ignoto 1 è ancora disponibile. Esso risiede ancora nell’ospedale San Raffaele di Milano.L’avvocato di, Claudio Salvagni, ha rivendicato il volere di riaprire le indagini vista la recente. Salvagni, inoltre, ha avuto uno scontro con un magistrato in collegamento durante la trasmissione La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.Massimosi trova neldal 2014. Egli è un muratore di Mapello (Bergamo) ed è stato accusato dell’omicidio di Yara Gambirasio, una ragazzina di 13 anni che tornava dal centro sportivo di Brembate di sopra. Era 26 novembre 2010.è stato accusato dopo che nelle mutandine di Yara è stato trovato il suo DNA. DNA che ...

