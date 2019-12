Sky | una parte del gruppo non è d’accordo con il ritiro

Sky Cinema Christmas : pioggia di film per Natale ed una clip in esclusiva de Il Grinch : E' nato Sky Cinema Christmas, il canale interamente dedicato ai film a tema natalizio: ecco la programmazione e una clip in esclusiva tratta dal film in prima visione Il Grinch. Il Grinch, il film di cui vi presentiamo una clip in esclusiva, è l'imperdibile prima visione per tutta la famiglia che potrete vedere Lunedì 2 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Christmas. Da domenica 1 fino a mercoledì 25 dicembre, in ...

Domina - Sky annuncia una nuova serie originale con Kasia Smutniak e Liam Cunningham : Domina, Sky annuncia una nuova serie tv originale con Kasia Smutniak e Liam Cunningham. Trama e cast. Sky non scherza quando ha rivelato i suoi piani di aumentare il numero di originali prodotti in Europa e la sua strategia di far diventare Sky Studios, leader delle produzioni di contenuti europei. La pay tv satellitare paneuropea ha annunciato un nuovo progetto orignale prodotto da Sky Studios, Fifty Fathoms e Cattleya (Fortitude) dal titolo ...

Sky – Ibrahimovic-Napoli - nessuna apertura : questi i motivi… : Ibrahimovic-Napoli, Sky smentisce Sono tanti i rumors su Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo periodo, tra questi anche il suo possibile arrivo al Napoli, colpa di alcune voci di mercato e dell’apertura di Aurelio De Laurentiis ad un affare che però sarebbe molto complicato. Secondo Sky Sport, per la filosofia societaria è complicato pensare ad una spesa importante, visti i costi elevati, per un calciatore di 38 anni. Gli scenari ...

Il cielo brilla di neve in una stanza sul Lago di Dobbiaco : esperienza unica nei futuristici Skyview Chalets [FOTO] : La vista si perde sognante tra il Lago di Dobbiaco (BZ) e il bosco innevato, e quando il sole scende tra le cime dolomitiche, ci si ritrova sdraiati sul letto ad ammirare la neve che cade dal cielo. Si vive un’esperienza unica nei futuristici Skyview Chalets, 12 glass cube sul Lago a pochi km dalle Tre Cime di Lavaredo, nell’area del Toblacher See, dove non ci sono confini tra il paesaggio e gli ambienti interni, profumati di trucioli di cirmolo ...

Sky - Alciato : “Critiche Ancelotti? Una bestemmia! Come si contesta uno che ti porta agli ottavi di Champions?” : Alessandro Alciato, sul calcio Napoli e Ancelotti Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, ha parlato ai microni di Radio24, durante la trasmissione Tutti Convocati, riguardo il prossimo impegno del Napoli contro il Salisburgo e sulle critiche verso Carlo Ancelotti nelle ultime settimane: “Stasera il Napoli potrebbe essere agli ottavi di Champions, e poi che fai contesti un allenatore che ti porta agli ottavi? Che Ancelotti ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02 su Sky : Amelia prende una decisione : Grey’s Anatomy 16×02 su FoxLife: la trama La scorsa settimana, con largo anticipo rispetto alle edizioni precedenti, ha debuttato in Italia la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Forte di un riscontro positivo da parte del pubblico, Fox Life (canale 114 di Sky) proporrà un episodio a settimana fino alla consueta pausa natalizia. Lunedì 4 novembre, in particolare, sarà la volta della seconda puntata intitolata “Di nuovo in ...

A Sky accomunano il rigore su Lautaro a quello su Ronaldo col Genoa : A Sky accomunano il rigore su Lautaro a quello su Ronaldo col Genoa. L’arbitro La Penna fischia il rigore al 90esimo per un contatto tra Orsolini e Lautaro. Come dice Ambrosini: «Il contatto è stato minimo, capisco i giocatori del Bologna, comprendo la loro rabbia anche perché dopo una partita così ci si ritrova con un episodio non chiarissimo. Anche se non è uno scandalo assegnare un rigore così». A Sky, in studio, provano subito a fare ...

Caterina La Grande su Sky Atlantic e Now Tv - una miniserie pomposa cui non basta Helen Mirren : La collaborazione tra Sky e HBO, proprio in questi giorni rinnovata per i prossimi anni, oltre a portare le serie tv d'autore del canale su Sky Atlantic, favorisce la realizzazione di produzioni internazionali di alto livello per lo più declinate in un'ottica da miniserie, forse una tipologia di racconto meno soggetta agli umori del pubblico e che favorisce l'ingaggio di star internazionali.Dopo la meravigliosa Chernobyl, racconto esplicito e ...

Su Sky Cinema Halloween ha una doppia veste Scary e Happy : Sky Cinema festeggia Halloween con un doppio formato Scary Halloween su Sky Cinema Suspance e Happy Halloween su Sky Cinema Family Quanti volti ha Halloween? La festa del 31 ottobre nata nei paesi anglosassoni e diventata per lo più un’operazione commerciale/adolescenziale in Italia, può essere vissuta in tanti modi diversi, può far paura ma può anche divertire. Ecco che Sky Cinema dal 26 al 31 ottobre dedica due canali a Halloween: Sky ...

Su Sky Sport è alta stagione. In arrivo una domenica infinita : Su Sky Sport è in arrivo un autunno da record. Quello che sta per iniziare sarà solo il primo weekend tutto da seguire con i principali eventi live sui canali Sky Sport. A partire dal calcio: domenica due i big match da non perdere. In Premier si gioca Liverpool-Tottenham, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno a partire dalle 17.30. Ma domenica 27 è anche il turno di...

Guasto al motore durante il volo : qualcuno prega - in due “si affidano” a una bottiglia di whiSky : Curioso episodio su un aereo partito da Caracas e diretto a Miami. Un Guasto a un motore ha provocato momenti di panico a bordo e mentre tanti passeggeri si sono messi a pregare uno ha deciso di mettersi a bere da quella che sembrerebbe una bottiglia di whisky. Poi ha passato la bottiglia anche a un altro uomo.Continua a leggere

Un Halloween spaventoso e divertente su Sky Cinema - grazie a una doppia programmazione speciale : Da sabato 26 a giovedì 31 su Sky Cinema Suspense sarà uno "Scary Halloween", mentre "Happy Halloween" andrà su Sky Cinema Family.

Casting per una serie televisiva Sky diretta da Luca Guadagnino e un film di Dado Martino : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse di un po' tutte le età per la serie televisiva ''We are who we are'' che andrà in onda sui canali Sky e sarà diretta dal regista Luca Guadagnino. I prossimi Casting sono correlati a riprese da effettuarsi prossimamente ad Asiago, in provincia di Vicenza. Sono poi ancora in corso le selezioni di attori e comparse per il nuovo film ''Tutto il mondo è palese'' diretto ...