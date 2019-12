Elodie in una pubblicità di intimo | Marracash commenta | ' Stiamo molto calmi'

Elodie svela come è nato l'amore con Marracash : Con lui è una cosa viscerale : È un momento magico per Elodie Di Patrizi. Il 2019 è stato un anno ricco di successi dalla musica all'amore. Prima ha conquistato la vetta delle classifiche con il singolo "Pensare male", in coppia con i The Colors e poi con la hit estiva "Margarita", il duetto pop in cui canta insieme a Marracash. Infine, ha rubato il cuore proprio di quest'ultimo con cui fa coppia fissa da qualche mese. Galeotta fu la canzone cantata insieme al rapper.\\A ...

MARRACASH "Elodie? UNA SORPRESA DEL DESTINO"/ "Ho avuto problemi mentali per un'ex" : MARRACASH su Elodie: 'Una SORPRESA del destino'. Poi rivela di aver sofferto di problemi mentali per una ex fidanzata. Le ultime notizie sul rapper.