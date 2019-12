Defr | Simeone | rilanciate sia Cisterna-Valmontone che Roma-Latina

romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019)– “Considero un passo avanti nella direzione giusta l’approvazione dell’emendamento al2020 presentato dal sottoscritto sulla realizzazione del Corridoio Intermodalee del collegamento autostradale. Anche in sede di documento economico finanziario ho ritenuto opportuno che vi fosse un riferimento esplicito a quest’importante opera infrastrutturale.” “Nella riformulazione si mette in evidenza l’importanza dell’intero progetto comprendente l’autostrada e la bretella, ovvero ‘arterie cruciali per migliorare la mobilita’ in tutto il Lazio’ e che ‘avranno come fornitore di servizi la Societa’ Autostrade per il Lazio spa’. Si tratta di un intervento che avra’ ricadute notevoli sulla mobilita’ dei cittadini, delle imprese, delle merci, ...

