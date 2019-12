Decreto fisco | via le multe per i commercianti senza pos Si allarga la responsabilità

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Si allenta la stretta sui reati tributari, con inasprimenti di pena meno forti per i comportamenti non fraudolenti come la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione. Cambia la disciplina della confisca per sproporzione, che rimane solo per gli illeciti fiscali più gravi. Per quanto riguarda gli appalti, salta l’obbligo per il committente di versare le ritenute al posto di appaltatore e subappaltatore: sarà sufficiente presentare l’F24 che attesta il pagamento, e solo se la commessa supera i 200mila euro. In compenso c’è un altro giro di vite per le imprese, perché viene ampliata l’area dilegata alla legge 231. Infine, la maggioranza dopo aver rinviato a luglio la lotteria degli scontrini ha anche deciso di eliminare le sanzioni per gli esercenti che non installano il pos e dunque non permettono ai clienti di pagare con carta o bancomat. ...

