Alvino | “Chi non accetta il ritiro va contro il Napoli e contro la maglia”

forzazzurri

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kissè intervenuto Carlo. Queste le sue dichiarazioni. “Ancelotti ha rivisto le proprie convinzioni, lui fu il primo a non condividere ilma adesso è il primo a proporlo. Non è schizofrenico, è intelligente ed ha capito che restare uniti è l’unico modo per uscire da questa situazione. Non importa che tipo diè, puntino o altro, se Ancelotti ha deciso ilfino alla prossima gara vuol dire che ha il polso della situazione. Ilha bisogno di ritrovarsi, questa classifica è mortificante, è sconcertante, ilvuole uscire da questa situazione. Se qualcuno ha la bacchetta magica per risolverla ce lo faccia sapere, ma poiché la magia non esiste, questa è la strada. Le dimissioni di Ancelotti non sono un atto di onore, chi scrive di quello lo fa per sensazionalismo. ...

gilnar76 : Alvino: “Chi non è d ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : - ilnapolionline : Carlo Alvino: 'Chi dice no al ritiro, rifiuta la maglia storica del Napoli' - -