PS5 | un' immagine leak mostra il design del Devkit e del controller DualShock 5

eurogamer

(Di domenica 1 dicembre 2019) Lo scorso ottobre è trapelata un'di unPlayStation 5 cheva l'ormai familiarea forma di V e l'enorme sistema di raffreddamento. In caso di dubbi sulla legittimità della precedente, ora ne abbiamo una nuova pubblicata recentemente su Twitter che presenta due deiche sembrano esattamente uguali. Non solo, ma sembra che sia presente anche il potenziale5.Anche se ilnon è abbastanza vicino alla fotocamera, c'è un dettaglio principale che rivela che probabilmente non è un4: l'assenza della barra luminosa. Secondo quanto si nota dalla foto, i grilletti sembrano essere più grandi e le levette diverse, proprio come riporta il brevetto pubblicato qualche giorno fa. Purtroppo la foto è abbastanza sfocata ed idistanti, perciò non possiamo sapere con certezza se le ipotesi hanno un ...

Eurogamer_it : Un'immagine leak mostra il design del devkit di #PS5 ed il controller #DualShock5. - simonpistollato : RT @Multiplayerit: PS5: devkit e controller DualShock 5 visibili in un'immagine trapelata online? - Multiplayerit : PS5: devkit e controller DualShock 5 visibili in un'immagine trapelata online? -