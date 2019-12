Piogge e inondazioni in Costa Azzurra | allerta rossa

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Una forte ondata di maltempo sta investendo il dipartimento delle Alpi Marittime: il ministero dell’Interno francese ha dichiarato l’dalla giornata di ieri. In mattinata le previsioni sono state confermate in tutto il sudest della Francia:sono attese in. L'articoloinMeteo Web.

